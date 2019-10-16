Экономика
16.10.2019 18:22
Текст: Татьяна Замахина

Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Pixabay

Госдума не поддержала в первом чтении законопроект об отмене роуминга между абонентами, находящимися на территории Союзного государства России и Беларуси.

Фото: Pixabay
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Профильный комитет и кабмин дали отрицательные заключения на инициативу ЛДПР. Дело в том, что решение об отмене роуминга должно приниматься на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза, пояснили в кабмине.

Профильный комитет Госдумы по информполитике отметил, что инициатива противоречит преамбуле закона "О связи". Кроме того, отсутствует договор между странами о едином ценообразовании и пропуске трафика.

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