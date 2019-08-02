Москва и Минск сблизили позиции по вопросу отмены роуминга

Конечной целью ликвидации роуминга на территории Союзного государства должна стать полная отмена платы за входящие звонки, сообщил замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов во время рабочего совещания в Полоцке (Беларусь).

"Предполагается создать совершенно комфортные условия для абонента, находящегося внутри нашего общего государства", - приводят цитату Иванова РИА Новости.

Для этого уровень тарифов и условия оплаты входящих звонков в обеих странах должны соответствовать тем, которые действуют внутри России и Беларуси, пояснил Иванов. "У нас здесь одинаково происходит: абоненты за входящие звонки не платят", - напомнил он.

По словам Иванова, в процессе переговоров по отмене роуминга позиции России и Беларуси удалось заметно сблизить. Их планируется зафиксировать в "дорожной карте", которая будет подписана с двух сторон.

По прогнозу Министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана, после подписания "дорожной карты" на отмену роуминга на пространстве Союзного государства потребуется от шести до девяти месяцев.

Реализация планов во-многом будет зависеть от готовности сотовых операторов двух стран, подчеркнул Олег Иванов. "Стороны должны найти взаимоприемлемые пути перехода на нулевую плату за входящие", - уточнил замглавы Минкомсвязи РФ.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин сообщил, что антимонопольные органы России и Беларуси "имеют механизмы воздействия на операторов связи", если они будут тормозить процесс.

"Мы не можем не договориться по тем вопросам, которые являются ключевыми, у нас есть обязательства и необходимость подготовить решения, которые дадут возможность гражданам, перемещаясь по территории наших стран, получать услуги связи в роуминге как дома и чувствовать себя комфортно", - цитирует Голомолзина агентство ТАСС.

Инициатива о ликвидации роуминга между Россией и Беларусью принадлежит спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко. Она предложила отменить его на территории Союзного государства по примеру того, как это сделали в Европейском союзе.

Пока решение вопроса упирается в разницу подходов двух стран к ликвидации роуминга. Россия считает правильным обнулить плату за входящие звонки, а Беларусь предлагает лишь снизить стоимость таких звонков.