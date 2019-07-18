Матвиенко: Процесс отмены роуминга с Беларусью "закончится разговорами"

"Я считаю, что это закончится именно разговорами, только разговорами людей - белорусов и русских, которые будут говорить по сниженному тарифу, без дополнительной платы за роуминг", - сказала она.

Это обязательно случится, уверена глава Совфеда, хотя, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Во-первых, надо было отменить национальный роуминг, Россия это недавно сделала. Во-вторых, операторы и ведомства не могут росчерком пера или законом отменить роуминг. "Это значит поставить в тяжелое экономическое положение компании, оказывающие услуги связи. Мы в этом не заинтересованы", - добавила она.

Специалисты двух стран провели расчеты, согласовали условия. "Мы считаем, что до конца года возможно принятие решения", - заявила спикер и привела слова посла Беларуси в России, который настроен еще более оптимистично и называет дату в середине сентября.

"Обязательно эту историю дожмем", - заверила Валентина Матвиенко.