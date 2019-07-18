Власть
18.07.2019 17:34
Текст: Галина Мисливская (Санкт-Петербург)

Матвиенко: Процесс отмены роуминга с Беларусью "закончится разговорами"

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на брифинге по итогам VI форума регионов России и Беларуси, что процесс отмены роуминга между странами должен "закончиться разговорами". Речь, разумеется, идет не о том, чтобы "заболтать" вопрос.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Я считаю, что это закончится именно разговорами, только разговорами людей - белорусов и русских, которые будут говорить по сниженному тарифу, без дополнительной платы за роуминг", - сказала она.

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Это обязательно случится, уверена глава Совфеда, хотя, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Во-первых, надо было отменить национальный роуминг, Россия это недавно сделала. Во-вторых, операторы и ведомства не могут росчерком пера или законом отменить роуминг. "Это значит поставить в тяжелое экономическое положение компании, оказывающие услуги связи. Мы в этом не заинтересованы", - добавила она.

Специалисты двух стран провели расчеты, согласовали условия. "Мы считаем, что до конца года возможно принятие решения", - заявила спикер и привела слова посла Беларуси в России, который настроен еще более оптимистично и называет дату в середине сентября.

"Обязательно эту историю дожмем", - заверила Валентина Матвиенко.

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