Канада прекратила поставки оружия в Турцию

Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом информирует AFP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады.

В МИДе страны отметили, что действия Турции подрывают стабильность в регионе. В этой связи Оттава "временно приостанавливает" выдачу новых лицензий на экспорт "контролируемых товаров" (в основном речь идет о военном оборудовании).

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.