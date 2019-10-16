На продажу выставлен внедорожник, похожий на машину из "Судьи Дредд"

Житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа выставил на продажу уникальный российский внедорожник АС-1913 "Ладога". Машина, выпускавшая в 90-е годы небольшими партиями для инкассаторов, оценена в 150 тысяч рублей.

Автомобиль своим футуристическим дизайном произвел впечатление на потенциальных интернет-покупателей на сайте Drom.ru.

Необычным экстерьером "Ладога" напоминает машины из фильмов-антиутопий - в частности, она похожа на реквизит из фантастической картины "Судья Дредд" 1995 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Дело в том, что все наружные панели автомобиля стеклопластиковые, а уже за ними прячется капсула из броневых листов. Броня была способна выдержать очередь из автомата 7,62-мм Калашникова.

Владелец машины добавил в описание, что у автомобиля бензиновый мотор объемом 2,3 литра и мощностью 110 лошадиных сил. А также то, что внедорожник построен на базе ГАЗели в 1998 году. Данное обстоятельство позволило пользователем соцсетей высказать предположение: на продаже находится более редкая модель внедорожника - АС-1925 "Онега". Дело в том, что "Ладога" выпускалась на платформе УАЗ-452.

Футуристический внедорожник можно превратить в обычный автомобиль.

Для разбронирования нужно при помощи гаечных ключей снять наружные панели, а затем пневматическим зубилом вырубить сварные швы бронелистов. После демонтажа бронелистов останется трубчатый каркас, который обратно (без каких-либо доработок) накрывается наружными панелями.

Фото: www.drom.ru