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16.10.2019 15:23
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan X-Trail: появились фото с испытаний

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В интернете появились шпионские фотографии третьего поколения Nissan X-Trail. Автомобиль возможно дебютирует уже в 2020 году. На снимках, которые опубликованы на сайте motor1.com, достаточно хорошо видны изменения, которые получит новинка.

Снаружи автомобиль обзаведётся новыми бамперами, более крупной решёткой радиатора, двухуровневым головным светом в стиле Nissan Juke и изменёнными фонарями сзади.

Фото: Пресс-служба Nissan
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В салоне появится цифровая приборная панель с навигацией (скорее всего, в топовых комплектациях), "переедет" наверх торпедо мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, под которым расположились некоторые клавиши управления. Ниже разместится обновлённый блок управления климатической установкой. На центральном тоннеле механические селектор коробки передач и стояночный тормоз сменятся на электронные.

Подробностей о технических характеристиках новинки в настоящее время нет.

Сегодня в России Nissan X-Trail продаётся с дизельным мотором объёмом 1,6 литра или бензиновыми 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Они работают в паре с механической коробкой передач или вариатором и развивают 130, 144 и 171 лошадиную силу соответственно. Привод на выбор передний или полный.

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
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#Nissan