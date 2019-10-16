Нурмагомедов рассказал о желании завершить карьеру

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном, о том, когда планирует завершить свою карьеру, и признался, что оставаться непобедимым практически невозможно.

"Мне осталось драться несколько лет, максимум два-три года, - признался 31-летний Нурмагомедов в интервью MMA. - Три года - это максимум, потому что драться всю жизнь я точно не собираюсь. Это очень тяжело. Ведь постоянно появляются молодые и голодные до побед парни, поэтому оставаться непобежденным просто невозможно".

"Просто нужно посмотреть историю. Если вы следите за спортсменами в футболе, боксе, ММА, то в один прекрасный день вы все равно проиграете, - продолжил он. - Так что вы должны понимать, когда вам нужно остановиться. Сейчас мне 31 год, это значит, что года два я точно буду выступать. Сейчас мне только 31 год, для спорта это не так много. А вот в 33-34 я планирую уйти из спорта".

Высказался Нурмагомедов и о своем следующем сопернике - американце Тони Фергюсоне. "Он сильный и хороший соперник, обладающий серьезным опытом. Однако результат боя будет прежним", - сказал он.