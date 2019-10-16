Археологи сообщили о важном открытии в древней столице Египта

Новости

В Кремле не подтвердили подготовку саммита Россия-Турция-Сирия 12:09
Начата проверка по факту смерти заключенного в Симферопольском СИЗО 12:07
В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме 12:07
В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять 12:00
В северокорейском Чондине стартовала международная торговая ярмарка 11:57
Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке 11:50
На улицы Пятигорска вышел "Поэтический трамвай" 11:47
В Крыму открыт новый вид насекомых 11:45
Человеку впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи 11:45
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию 11:39
В Москве упростили процедуру оформления российского гражданства для детей 11:37
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная 11:34
В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов 11:25
Специалисты рассказали о правильном питании на работе 11:18
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира 11:16
"Красивые" автомобильные номера предложили продавать через госуслуги 11:14
На Полину Гагарину подали в суд за кавер на "Кукушку" Цоя 11:12
Дрон "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году 11:12
В московском парке "Дружбы" разрешили гулять с собаками 11:11
В Калуге обсудили сотрудничество с Беларусью до 2023 года 11:11
На какую работу охотнее всего берут работников старше 45 лет 11:10
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов "Бук-М3" 11:07
50 редких клинков передал коллекционер Музею Победы 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
16.10.2019 10:55
Рубрика: Культура

Археологи сообщили о важном открытии в древней столице Египта

Текст: Денис Передельский
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта обнаружила при раскопках в древнем городе Луксоре 20 деревянных саркофагов.

Как сообщает Phys.org, министерство выступило с кратким заявлением, в котором назвало совершенное открытие одним из самых больших и важных за последние годы.

Фото: Historic Environment Scotland
Археологи нашли 1000 объектов, столетиями скрытых от людских глаз

Находка была сделана при проведении исследовательских работ в некрополе Асасиф. В целом археологи обнаружили 20 деревянных саркофагов, украшенных надписями и цветными изображениями.

Ученые считают, что подобных саркофагов на данном участке может быть больше - раскопки еще продолжаются. Древние гробы еще предстоит датировать и изучить.

Отметим, что на этом участке располагался город Фивы. Ранее в некрополе Асасиф были обнаружены гробницы, относящиеся к периодам Среднего и Нового Царства, а также к более поздним периодам. Они датируются 1994-332 гг. до н. э.

Напомним, неделей ранее археологи объявили об открытии в Луксоре пустой царской гробницы и "промышленной зоны", которая оказалась одной из древнейших из всех известных науке.

В ее состав которой входило около 30 мастерских, в одной из которых обрабатывалось золото. Эти находки были датированы периодом правления фараонов XVIII династии.

Под Азовом археологи обнаружили некрополис иксоматов
Найден некрополь первой римской колонии в Галлии
Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Египет Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная
Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ