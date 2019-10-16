Археологи сообщили о важном открытии в древней столице Египта

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта обнаружила при раскопках в древнем городе Луксоре 20 деревянных саркофагов.

Как сообщает Phys.org, министерство выступило с кратким заявлением, в котором назвало совершенное открытие одним из самых больших и важных за последние годы.

Находка была сделана при проведении исследовательских работ в некрополе Асасиф. В целом археологи обнаружили 20 деревянных саркофагов, украшенных надписями и цветными изображениями.

Ученые считают, что подобных саркофагов на данном участке может быть больше - раскопки еще продолжаются. Древние гробы еще предстоит датировать и изучить.

Отметим, что на этом участке располагался город Фивы. Ранее в некрополе Асасиф были обнаружены гробницы, относящиеся к периодам Среднего и Нового Царства, а также к более поздним периодам. Они датируются 1994-332 гг. до н. э.

Напомним, неделей ранее археологи объявили об открытии в Луксоре пустой царской гробницы и "промышленной зоны", которая оказалась одной из древнейших из всех известных науке.

В ее состав которой входило около 30 мастерских, в одной из которых обрабатывалось золото. Эти находки были датированы периодом правления фараонов XVIII династии.