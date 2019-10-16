Откуда берутся нелегальные автобусы

За незаконные пассажирские перевозки на автобусах и в городском электротранспорте предпринимателей на три года могут лишить права работать на этом рынке. А за отсутствие маршрутной карты даже конфисковать транспортное средство. Если за рулем был наемный работник - получит штраф.

Перевозчики оттягивают ремонт до последнего - на плановое ТО нет денег. И если сохранять низкие социальные тарифы, нужны дотации на безопасность. Фото: Наталья Пьетра

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности на рынке пассажирских перевозок. Цель - борьба с нелегалами на дорогах и повышение безопасности.

Незаконные перевозки - это перевозки без лицензии или с нарушением лицензионных условий. Например, выпускают автобус на маршрут без обязательных средств спутниковой навигации или без контроля технического состояния перед рейсом, без карты маршрута. Время, проведенное водителями за рулем, также не контролируют. В итоге из-за усталости случаются аварии, поясняют "Российской газете" в Ространснадзоре.

А в маршрутных такси могут вместо восьми сидений поставить двенадцать. Это уже прямая угроза здоровью и даже жизни пассажиров. "Мы сталкивались с тем, что в переоборудованном транспортном средстве вроде как есть ремни безопасности. Но пассажир в заблуждении. Он надевает ремень, не понимая, что сиденья просто прикручены на саморезы к фанере", - говорят в Ространснадзоре. В случае столкновения пассажиры могут и не спастись.

Конечно, за нарушения штрафуют, приостанавливают деятельность предприятий и конфискуют транспортные средства. Но предприниматели нашли лазейку. На одно физическое лицо регистрируют несколько фирм. Если приостановят деятельность одной из них, другие спокойно продолжат работать на тех же автобусах, якобы взятых в аренду.

Эту лазейку в законопроекте предполагают закрыть с помощью новых норм. За грубые или повторные нарушения предпринимателя предлагают дисквалифицировать, то есть запретить ему заниматься пассажирскими перевозками на срок от шести месяцев до трех лет.

Если за билет просят только наличные, водитель клюет носом, то лучше поискать другой транспорт

За грубое нарушение предусмотренных лицензией условий пассажирских перевозок предлагается штрафовать на 70 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до одного года. Юрлиц в этом случае оштрафуют на 200 тысяч рублей или приостановят их деятельность на срок до 90 суток.

Ужесточается также ответственность за перевозку пассажиров без карты маршрута. Сейчас за ее отсутствие могут оштрафовать водителя на пять тысяч рублей, должностных лиц - на тридцать тысяч рублей, а юридических лиц - на триста тысяч рублей. Если изменения примут, появится наказание и за повторное нарушение этого правила. Должностных лиц будут штрафовать на пятьдесят тысяч рублей или дисквалифицировать. Юрлиц за отсутствие карты маршрута также могут оштрафовать или вообще конфисковать у них транспортное средство.

Маршрутные карты выдаются по количеству транспортных средств с небольшим запасом. Это средство борьбы с нелегалами на маршрутах, поясняет "Российской газете" президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Но бывают различные случаи.

Если, например, сломаются одновременно несколько автобусов, придется выводить на линию другой без маршрутной карты, чтобы не сорвать перевозку. Так что для эффективной борьбы с нелегалами стоило бы ужесточать наказание за одновременное отсутствие маршрутной карты и свидетельства на право эксплуатации маршрута.

В Ространснадзоре призывают самих перевозчиков ответственнее относиться к бизнесу, так как контроль все равно будет строгий. Если пассажир садится в автобус с лицензией, он должен быть уверен, что транспортное средство соответствует требованиям безопасности, есть технический осмотр автобуса, медицинский осмотр водителей. И что вообще это профессиональные водители, отмечают в ведомстве.

Пока количество нарушений в сфере пассажирских перевозок растет. В 2016 году было выявлено 2253 случая посадки и высадки пассажиров в неположенных местах, а в 2018 году - уже 4507 случаев. Перевозили пассажиров без карты маршрута в 2016 году в 4755 случаях, а в 2018 году таких нарушений было уже 6072. Постоянно происходят аварии с автобусами.

В маршрутках вместо 8 сидений ставят 12. И крепят их на фанере. В рейс выходят без маршрутной карты. За все это будут конфисковывать авто

Проблема имеет экономическую подоплеку, считает Юрий Свешников. Если в Москве, например, тариф на перевозку составляет 55 рублей, а в Орле - 18, то в регионах у перевозчиков рентабельность бизнеса существенно ниже, ведь топливо, сами автобусы и их обслуживание стоят примерно одинаково, говорит Свешников. "И начинают экономить в первую очередь на безопасности. Нарушается режим труда и отдыха водителей. Положено через каждые 35 тысяч километров проводить плановый ремонт транспортного средства, а проводят через 70 тысяч километров", - поясняет он. Если сохранять социальные тарифы на пассажирскую перевозку, то нужны дотации для обеспечения транспортной безопасности, считает эксперт.

"Лучший способ борьбы с нелегальными перевозчиками - это поощрение легальных", - говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Это могут быть налоговые льготы, например, обнуление НДС.

В Москве еще 5-8 лет назад встречались нелегалы, а сейчас на этом рынке порядок. Навели порядок и в Казани, приводит пример Блинкин. Перевозчиков перевели на стандартный общегородской контракт с четкими правилами, проездные билеты действуют во всех автобусах, троллейбусах, и для пассажиров это тоже признак, что он имеет дело с легальным перевозчиком.

Сложнее с междугородными перевозками и заказными перевозками. Но и в этом случае можно бороться, внедряя современные технологии, поощряя легальных перевозчиков, говорит Блинкин.

А пока специалисты советуют быть внимательнее самим пассажирам. Заходя в автобус, стоит поинтересоваться, есть ли лицензия на перевозки. В маршрутных такси должны быть ремни безопасности. Стоит посмотреть и на водителя, у него не должно быть признаков усталости.