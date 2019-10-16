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16.10.2019 14:39
Рубрика: Культура

Памятник Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище

Текст: Мария Воронова
Оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому, ушедшему из жизни почти два года назад, открыли памятник на Новодевичьем кладбище. Торжественная церемония состоялась 16 октября, в день рождения певца, которому могло бы исполниться 57 лет.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

"Памятник призван увековечить память о Дмитрии Хворостовском, выразить нашу общую благодарность за его уникальный дар, щедрое и многогранное творчество", - цитирует ТАСС приветственную речь министра культуры Владимира Мединского.

На церемонии открытия монумента присутствовали родители великого русского баритона (которые взяли на себя все расходы, связанные с изготовлением памятника), художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

Вышла в свет первая биография Дмитрия Хворостовского

Памятник выполнен из бронзы, Дмитрий Хворостовский запечатлен в полный рост. Автором монумента стал скульптор Владимир Усов. Ранее он работал над двумя памятниками Хворостовскому: один установлен на родине певца в Красноярске, а второй - бюст исполнителя - в фойе театра "Геликон-опера".

"Мы видели много памятников и сразу влюбились в работы Владимира Ильича Усова. Я ни на какие работы больше не хотел смотреть. Я вижу, что у него все памятники "живые", - признавался ранее журналистам отец артиста Александр Степанович.

Справка "РГ"

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием, 22 ноября 2017 года. Первая урна с прахом артиста, согласно его пожеланиям, захоронена на Новодевичьем кладбище, а вторая - в сквере рядом с институтом искусств в родном городе исполнителя Красноярске.

Культура Арт Музеи и памятники Персона: Дмитрий Хворостовский
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