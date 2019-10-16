Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа

Вице-президент США Майк Пенс отказался сотрудничать с представителями демократов в палате представителей Конгресса по вопросу импичмента американского президента Дональда Трампа. В аппарате Пенса заявили, что нижняя палата законодательного органа так и "не утвердила никакого "расследования импичмента".

Представители Пенса также отметили, что демократы запросили широкий круг документов, некоторые из них явно не относятся к документации вице-президента", передает РИА Новости.

Демократы надеются выяснить, связано ли решение продать Украине противотанковые ракеты в прошлом году с тем, что Киев закрыл расследование против экс-главы избирательного штаба президента Соединенных Штатов Пола Манафорта.

Ранее сообщалось, что советник Пенса присутствовал при разговоре глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшемся 25 июля. Сам вице-президент обладал доступом к стенограмме разговора в течение нескольких часов. По информации издания, Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Киев. В том числе велел Пенсу не посещать инаугурацию Зеленского в мае.

Между тем спикер палаты представителей демократов Нэнси Пелоси заявила, что лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении Трампа.