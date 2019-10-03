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Рубрика: В мире

СМИ: Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа с Зеленским

Советник американского вице-президента Майка Пенса присутствовал при разговоре глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшемся 25 июля. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров

Сам вице-президент обладал доступом к стенограмме разговора в течение нескольких часов. По информации издания, Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Киев. В том числе велел Пенсу не посещать инаугурацию Зеленского в мае.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео также присутствовал во время диалога глав государств.

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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