WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля. Такую информацию в понедельник распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Госдепартаменте.

Издание подчеркивает, что ранее не было известно о присутствии Помпео при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Источник газеты утверждает, что эта информация теперь грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепа в расследование, которое проводится в рамках процедуры импичмента Трампа, пишет ТАСС.

Ранее демократы из палаты представителей конгресса США потребовали от Помпео предоставить ряд документов и вызвали для дачи показаний чиновников Госдепартамента.

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.