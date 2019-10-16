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16.10.2019 09:55
Рубрика: Власть

Песков назвал возможные сроки визита Эрдогана в Россию

Текст: Кира Латухина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию уже в этом месяце, подтвердили в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Да, визит президента Турции может состояться в октябре", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: ASSOCIATED PRESS
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Напомним, что вчера турецкий лидер позвонил российскому президенту и Владимир Путин пригласил его в Россию с рабочим визитом в ближайшие дни. Приглашение Эрдоган принял.

"Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом, - подтвердили в пресс-службе Кремля. - Приглашение принято".

В разговоре речь шла о ситуации на севере Сирии, была отмечена необходимость предотвращения конфликтов между турецкими подразделениями и сирийской армией. 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира".

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