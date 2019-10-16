Песков назвал возможные сроки визита Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию уже в этом месяце, подтвердили в Кремле.

"Да, визит президента Турции может состояться в октябре", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что вчера турецкий лидер позвонил российскому президенту и Владимир Путин пригласил его в Россию с рабочим визитом в ближайшие дни. Приглашение Эрдоган принял.

"Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом, - подтвердили в пресс-службе Кремля. - Приглашение принято".

В разговоре речь шла о ситуации на севере Сирии, была отмечена необходимость предотвращения конфликтов между турецкими подразделениями и сирийской армией. 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира".