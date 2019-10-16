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16.10.2019 13:04
Рубрика: Дороги

Платную дорогу Москва - Санкт-Петербург откроют до конца года

Текст: Ольга Игнатова
Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург входит в завершающую стадию, рассказали "Российской газете" в госкомпании "Автодор".
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Завершить строительные работы планируется до середины ноября, а полностью открыть движение между двумя столицами в госкомпании рассчитывают до конца года.

"Точная дата открытия трассы пока не определена", - уточнил представитель "Автодора".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Сейчас на последнем участке дороги наносится разметка, устанавливаются бордюры. Протяженность скоростной автомагистрали составляет 669 километров.

Она начинается от МКАД и заканчивается у Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Максимальная разрешенная скорость 110 км/час. Но в "Автодоре" надеются, что ГИБДД разрешит установить максимальную скорость на отдельных участках в 130 км/час (скорее всего, только в летнее время).

Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов. Предварительная стоимость проезда составит 2 тысячи рублей в одну сторону.

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#дороги