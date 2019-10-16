СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Как утверждают в СК, "противоправные действия" задержанных подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Речь идет о большом уголовном деле о применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовых беспорядков в июле 2019 года. Пятерым задержанным - Егору Лесных, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю, Владимиру Емельянову и Александру Мыльникову предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса РФ - "применении насилия в отношении представителя власти".

Как заверили корреспондента "РГ" в следственном ведомстве, ими были собраны и проанализированы сведения о личности указанных лиц. С учетом этого принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по данным следствия, 27 июля 2019 года на улице Рождественка в Москве Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников совместно повалив на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Андрей Баршай напал на представителя Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Владимир Емельянов силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей.