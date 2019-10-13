Как в соцсетях своими суждениями пытаются подменить государственное право

Чем дальше уходит лето, тем быстрее забываются несанкционированные митинги, ставшие чуть ли не главными событиями столичной жизни в эти месяцы. С осенней прохладой и дождями пришли и стали все громче звучать утверждения, что вообще-то никаких массовых беспорядков в Москве и не было. Причем, чем дальше, тем безапелляционнее стали появляться "мнения", что не может быть и речи о 212-й статье Уголовного кодекса для тех, кто просто так вышел летними днями прогуляться по столичным бульварам в приятной компании. Таких заявлений становится день ото дня все больше. Может, действительно и не было массовых беспорядков? А правоохранители переусердствовали? Суды же, которые сейчас идут в разных районах Москвы, лишь пытаются прикрыть действия полиции, мешавшей людям проводить свое свободное время так, как они хотят?

Если взять в руки закон, то "просто прогулки" ну никак не получаются. Причем "прогулки" не выходят не только по российским законам. Несанкционированная акция 27 июля в Москве по всем мировым правовым нормам из неразрешенного мероприятия перешла в самые настоящие массовые беспорядки. Именно так наш и все мировые нормы законов трактуют толчки в спину полицейским, распыление им в лицо слезоточивого газа, броски в стражей порядка любых предметов от мусорных баков и секций забора до бутылок. По той же статье квалифицируются скоординированные попытки организованных групп прорвать полицейское оцепление. Абсолютно все это есть на кадрах видеонаблюдения, официально зафиксировано и задокументировано. Впрочем, как и призывы в Сети к физическому насилию над сотрудниками полиции и их семьями. Так что привлечение к уголовной ответственности по 212 статье Уголовного кодекса тех граждан, на которых есть такие доказательства - от съемок городских камер видеонаблюдения до оперативной съемки, совершенно правомерно в любой стране мира, и России в том числе.

Сейчас в районных столичных судах продолжаются рассмотрения "последствий" несанкционированных летних акций. Процессы в абсолютном большинстве гражданские - это иски за сверхурочную работу, невыход транспорта на линию, вынужденные простои. В отличие от нескольких уголовных дел, фигуранты которых у всех на слуху, эти иски не привлекают особого внимания ни прессы, ни тех, кто приглашал людей выйти на улицы и "погулять".

Почему-то кадры этих прогулок внимательно смотрят только следователи, судьи, сами "погулявшие" и их адвокаты. Руководители незаконных акций скромно не афишируют результаты гуляний, хотя они есть в открытом доступе и без грифов "для служебного пользования. "Это, в принципе, объяснить несложно. Все московские "прогулки" задокументированы поминутно - камер в Москве установлено столько, что каждый шаг на виду".

Вот видно, как толпа кинулась на прорыв заграждения, вот летит бутылка в сотрудников в форме. А публичное оскорбление молодых парней при исполнении ими служебных обязанностей, видимо, вполне вписывается в понятие мирных акций.

Вот на кадрах хорошо видно, как молодые люди бросают банки, бутылки, яйца и прочие предметы в сотрудников Росгвардии, провоцируя их, и снимают свои действия на камеру. Особо спортивные ногой выбивают стекло служебного автомобиля, демонстративно выходят на проезжую часть, перекрыв движение автотранспорта. А еще кадры броска урны в стоящих правоохранителей, которые в свой выходной вынуждены работать, надо думать, ну совсем мирный поступок, как и кадры, на которых мужчина бьет сотрудника полиции бутылкой по голове.

С чем прогуливались на несанкционированных мероприятиях, также никто из лидеров оппозиции и сочувствующих ни разу не прокомментировал. Возможно, потому, что все изъятое у "мирно гулявших" полиция и Росгвардия выложили для публичного просмотра - вот газовый баллончик, вот молоток, вот ножи, как на прилавке хорошего магазина для охотников, - на любой вкус.

Фото: Vesti.ru

За горячее политическое лето в суды Москвы, по некоторым подсчетам, поступило почти две с половиной тысячи дел об административных правонарушениях. По ним были присуждены штрафы до 20 тысяч рублей.

А несколько человек получили аресты от 10 до 15 суток каждый.

Единицы получили реальные сроки: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии, Кирилла Жукова - к 3 годам. Блогеру Владиславу Синице - 5 лет. Актера Павла Устинова приговорили к году условного срока.

Такие приговоры оппозиция возмущенно комментирует, объясняя это порядками совсем, по их мнению, далекими от демократии, "недемократичными" российскими законами и несвободным правосудием.

Правда, представление защитников "прогулок" о демократии в этом смысле получается каким-то однобоким. Значит применение слезоточивого газа в то же время в Лионе и Нанте, во время митингов "желтых жилетов" законно и очень демократично? Тем более что во Франции полиция применяет слезоточивый газ на протестах "желтых жилетов" почти регулярно.

В дни московских несанкционированных прогулок в Лондоне с применением силы прошли задержания протестующих против политики Индии в Кашмире. Желающие могут посмотреть эти кадры в открытом доступе и сравнить их с действиями российской полиции против таких же нарушителей. Но сравнивать никто не хочет, потому как такое сопоставление получится не в пользу оппозиции.

Почему все возмущенные наказаниями на московских акциях не говорят, что применение полицией демократической Франции водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль прошедшим летом было просто регулярным.

Про судебные приговоры за подобные нарушения никто из возмущенных комментаторов даже не заикается. За океаном в Айове двух протестующих против Dakota Access Pipeline сейчас судят за порчу государственного и частного имущества при попытках предотвратить строительство. Обеим светят десятки лет в тюрьме. А по их закону за это максимальный срок превышает сто лет.

Чем дальше, тем безапелляционнее стали появляться "мнения", что не может быть и речи о 212-й статье УК для тех, кто просто так вышел прогуляться по столичным бульварам

Три месяца тюрьмы получил участник демонстрации во Франции, когда залез на памятник, а потом просто попытался убежать, когда за ним погнался полицейский. В Америке посадили участницу протеста лишь за то, что она локтем задела полицейского. А двенадцать граждан Каталонии сейчас судят за призывы к протестам. Причем каждому светит от семи лет лишения свободы только за призывы выйти на улицу.

Сравнения действий власти против участников уличных беспорядков у нас и на Западе - тема для отечественной оппозиции закрытая, потому как там за аналогичные действия наказывают суровее. Западные демократии годами выработали жесткий алгоритм пресечения неразрешенных мероприятий. У нас он только появляется, и поэтому никому в голову не пришло в Москве использовать слезоточивый газ или резиновые пули.

Даже не обсуждается - граждане имеют право на протест. Надо лишь выразить его "по правилам". Ведь на разрешенных акциях оппозиции никого не задерживали, потому как люди вышли высказать свое мнение в правовом поле. И приговоров после таких митингов не было, в отличии от несанкционированных прогулок.

Кстати, молчат организаторы "гуляний" и по поводу денег. Тем, кого звали на улицу, обещали золотые горы - оплатить за них штрафы, отправить адвоката в суд или полицию при задержании за бесплатно. Так можно узнать, сколько таких счастливчиков, особенно в регионах? Даже руководители некоторых региональных штабов Навального теперь оказались один на один перед штрафами в сотни тысяч рублей, которые надо где-то найти. Или посадить свою семью на голодный паек и годами гасить образовавшийся долг. Но это уже, похоже, их личная проблема.

Еще один серьезный итог несанкционированных мероприятий, на мой взгляд, в другом - "гуляющие" без заработка оставили огромное количество простых людей: водителей московского транспорта, сотрудников кафе и ресторанов и прочей сферы обслуживания москвичей и многочисленных туристов.

Фото: Vesti.ru

Один из комментаторов, возмущенный приговорами за летние беспорядки, написал такое - подумаешь, туристам не дали сделать селфи в центе города, так чтоб теперь за это судить? О том, что посудомойка в одном из многочисленных кафе затемно приехала на работу и так ничего за тот день не заработала, как и продавщица в соседнем магазинчике, он даже не подумал, потому как это, похоже, его вообще не волнует.