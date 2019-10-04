Приговор блогеру, угрожавшему детям росгвардейцев, оставлен в силе

3 августа его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ "возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов". Судом и следствием установлено, что 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" оставил публикацию в соцсети Twitter, в которой "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Суд посчитал такой пост действиями, направленными на публичное возбуждение вражды и насилия по признакам принадлежности к социальной группе. Свидетелем обвинения на процессе выступил один из росгвардейцев. Он заявил, что стал опасаться за безопасность дочери после твита блогера Синицы.

Сам осужденный признал, что опубликовал данную запись в своем аккаунте, но, по его словам, лишь "выражал возмущение, а не разжигал ненависть".

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что наказание Синице следовало бы даже ужесточить. На вопрос о приговоре актеру Павлу Устинову (позднее приговор был заменен на 1 год условно) он ответил, что перевел бы присужденные ему 3,5 года колонии на Синицу. "Ему дали пять, вот еще 3,5 года - за призывы убивать жен, детей. Вот моя точка зрения. Я считаю, что он еще малым сроком отделался, и, слава Богу, что он нам не попался", - сказал Золотов.