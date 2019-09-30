Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно

Таким образом, осужденный по-прежнему признается виновным в совершении преступления по статье о "применении насилия в отношении представителя власти", но в колонию отбывать наказание не поедет.
Чуть ранее на сегодняшнем заседании Мосгорсуда государственный обвинитель попросила изменить назначенное Устинову наказание на условное. "Прошу изменить ранее вынесенный приговор и считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет и шести месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - заявила в понедельник на заседании Мосгорсуда прокурор.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Мосгорсуда было решено приобщить к делу материалы экспертизы и видеозапись задержания Павла Устинова, которую суд первой инстанции смотреть отказался.
Напомним, актер Устинов был осужден Тверским районным судом за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа. Согласно материалам дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась "вывихнута головка левой плечевой кости". Росгвардеец около 20 дней провел в госпитале.
Однако, после того, как в защиту актера выступили многие известные личности, а коллеги осужденного провели массовую акцию у входа в администрацию президента, Генпрокуратура попросила заменить реальный срок условным.
В итоге актера до рассмотрения апелляции отпустили под подписку о невыезде.