Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под "ареста"

Тульский кот, проносивший наркотики в колонию, сбежал из приюта, куда его определили следователи. Побег живого "вещдока" подтвердила "РГ" пресс-секретарь УФСИН по региону Маргарита Риммар.

Кот вырос в колонии № 6 в городе Донской Тульской области. Один из осужденных после освобождения решил взять его с собой. Но, как говорят, животное было привязано к дому, и решило вернуться в колонию, где его все любили - и заключенные и сотрудники.

Собственно этой привязанностью к дому и решили воспользоваться наркокурьеры. По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук. Сейчас это дело рассматривается в суде. На скамье подсудимых трое фигурантов: тот, кто закладывал товар в ошейник, водитель, транспортировавший кота до колонии, и получатель товара за колючей проволокой. Как прозвучало в суде, довести свой план до конца подельникам не удалось - они были задержаны сотрудниками наркоконтроля с поличным.

После задержания следователи передали кота на содержание в один из приютов Новомосковска. Первое время сотрудники колонии ездили его подкармливать.

- Это очень ласковый котик и его действительно все любили, - рассказала Маргарита Риммар.

Про кота известно, что он действительно проходит по делу в качестве вещдока. Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Риммар неизвестно. В прокуратуре Тульской области пояснили, что это далеко не первый случай, когда животные проходят по делу в качестве вещдока, но даже, если он сбежал, судебный процесс это не сорвет - суд все равно должен будет дать оценку происшедшему. В Новомосковском городском суде, где рассматривается это дело, никаких комментариев связанных с ним не дают.