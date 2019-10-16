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16.10.2019 16:00
Рубрика: Криминал

В Тольятти поймали преступников, которые снимали колеса с Lada Vesta

Текст: Дмитрий Демидов

Тольяттинские сотрудники Росгвардии задержали группу преступников, которые занимались кражей колёс с автомобилей Lada Vesta. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии Самарской области.

По "горячим следам" злоумышленников поймали на улице Спортивная. Само преступление произошло рядом, на проспекте Степана Разина.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Молодые люди 1995, 1997 и 2000 года рождения "разули" припаркованную в восьмом квартале Lada Vesta SW Cross, укомплектованную 17-дюймовыми заводскими колёсами. Продать такие колёса местным перекупщикам можно за 15-20 тысяч рублей. Опознать воров сотрудники Росгвардии смогли благодаря ранее полученной ориентировке.

Ранее в соцсетях сообщалось ещё о нескольких случаях "нападения" на Lada Vesta. В конце сентября всё также в восьмом квартале, но на Приморском бульваре, с "Весты" сняли колёса, а в середине того же месяца в первом квартале на улице Революционная "кросс-универсалу" разбили стекло на задней двери и украли штатную мультимедийную систему.

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#Lada