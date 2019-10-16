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16.10.2019 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пир на весь мир

В Дагестане сыграли самую массовую многонациональную свадьбу
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 233(7991)
В Дербенте, одном из древнейших городов России, с поистине кавказским размахом отпраздновали "Большую дагестанскую свадьбу". Торжество, в котором приняли участие 30 супружеских пар и 10 382 гостя, установило сразу два мировых рекорда и занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Событию присвоен статус "Самая многонациональная свадьба" и "Свадебная церемония с самым большим количеством гостей"

Вообще-то рекордов могло быть и больше. Для свадьбы испекли 200-килограммовый торт. Одна пара молодоженов спустилась с небес на воздушном шаре. Новобрачных одновременно благословляли мулла, раввин и православный священник.

Фото: Vesti.ru
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Для того чтобы принять и разместить всех гостей, мэрии понадобилось в срочном порядке арендовать стадион. На праздничном столе среди угощений преобладали сладости. Дербентцы уверяют: чем пышнее и богаче стол, тем радостнее и изобильнее будет семейная жизнь. Поэтому десертов готовят сразу пять-шесть видов, в том числе шекербуру и мутаки, но королева сладкого стола - пахлава.

Алкоголь на свадьбе заменили танцы. Вместе с профессиональными танцорами плясали все: дети, родственники и гости. Только лезгинка звучала в 16 версиях - по количеству национальностей, участвовавших в празднике, а были еще казачьи и азербайджанские танцы.

Самой молодой парой стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. А Гаджимурад Курбанов и его супруга Айша решили тряхнуть стариной и отметить бриллиантовый юбилей (60 лет) совместной жизни на "Большой дагестанской свадьбе". Сочетались узами брака и иностранцы. Китайский архитектор Сун Лидонг вместе с женой Анной Андроновой специально приехали на бракосочетание в Дербент из Казани.

Фото: администрация Перми
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Заправлял огромной свадьбой упитанный Халил Мусаев. Он пошутил, что из-за своих размеров не прошел в двери местного дворца бракосочетаний, и просил мэра Дербента Хизри Абакарова построить новый ЗАГС. Градоначальнику деваться было некуда, и он торжественно пообещал исполнить просьбу.

- Где Шурик, ах, где Шурик? Ведь он, как этнограф, мог бы записать массу сказок, легенд и тостов, - с непередаваемым кавказским акцентом "убивался" главный юморист Дагестана Халил Мусаев.

И тут, к восторгу гостей, Шурик из "Кавказской пленницы" появился на огромном экране. Завершилось всеобщее торжество феерическим салютом, а новобрачные с родными отправились догуливать праздник в домашней обстановке. Поэтому долго на улицах Дербента не смолкали песни и танцы.

Кстати

В Дербенте над свадебным тортом трудились больше десяти дней кондитеры, оформители, а также сварщики, плотники, токари и жестянщики - всего 30 человек. Высота праздничного угощения - 1,2 метра, ширина основания - 1,5 метра, а вес - 200 килограммов.

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