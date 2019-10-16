В Дагестане увеличилось число заболевших сибирской язвой

Как минимум пять человек заболели сибирской язвой в селе Новокули Новолакского района на западе Дагестана. Как сообщил в своем Instagram глава правительства Дагестана Артем Здунов, все они заразились при разделке зараженного вирусом быка. Ранее сообщалось от трех пострадавших.

У всех врачи обнаружили кожную форму заболевания, у четырех из них диагноз уже подтвержден лабораторно. Кроме того, специалисты уже определили круг лиц, которые также могли заразиться. Среди них не только местные селяне, но и жители Каспийска и Хасавюрта.

Зараженное мясо изъято и сожжено в специально отведенном месте, сообщил Здунов. Сейчас на месте ЧП проводится антибактериальная профилактика, цель - не допустить дальнейшее распространение опасной инфекции. В самом селе начались подворовые обходы граждан. Людям объясняют, как минимизировать риск заражения и что делать в случае, если симптомы заражения появились у них или членов их семей.

Ветеринарная служба проводит вакцинацию животных. В муниципалитеты разосланы предупреждения о жестком запрете несанкционированной торговли продуктами животного происхождения.