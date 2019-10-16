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16.10.2019 15:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владимир Потресов: Церковь на дне Чудского озера нашли 61 год назад

Текст: Евгения Цинклер (Псковская область)

Фундамент церкви XV века на дне Чудского озера, об открытии которого петербургские историки рассказали на недавней пресс-конференции, на самом деле был обнаружен гораздо раньше - в середине прошлого века. Об этом сообщил корреспонденту "Российской газеты" Владимир Потресов, директор Музея истории Ледового побоища, расположенного в деревне Самолва на берегу Чудского озера.

Фото: Татьяна Сухановская
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Напомним, руководитель одного из этапов экспедиции к месту Ледового побоища, декан географического факультета Российского государственного педагогического университета имени Герцена Дмитрий Субетто заявил, что группа петербургских ученых обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века. Это говорит о том, что раньше границы Чудского озера были другими, и в перспективе дает возможность определить территорию, на которой в 1242 году произошло Ледовое побоище.

- На самом деле это важное открытие сделано в 1958 году, более шестидесяти лет назад, когда Дмитрий Субетто еще не осчастливил мир своим появлением, комплексной экспедицией АН СССР по уточнению места Ледового побоища под руководством Караева, - возмущается Владимир Потресов, лично принимавший участие в экспедиции 1958-1963 годов.

Слова Владимира Потресова подтверждаются книгой "Ледовое побоище. Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища", изданной в 1966 году. Там, в частности, говорится: "Аквалангистами были обнаружены остатки фундамента сложенного из плит известняка строения. Произведенные в этом месте подводные раскопки обнаружили на глубине 0,4-0,5 м обгорелые куски дерева и уголь. Это дает основание предполагать, что удалось найти первоначальное место, на котором была в 1458 г. построена деревянная церковь Архангела Михаила, ограбленная и сожженная в следующем году немецкими рыцарями".

И дальше о ценности находки: "Определение первоначального места церкви Михаила Архангела имело для экспедиции важное значение, так как ее постройка, будучи отмеченной в летописи, позволяет установить, хотя бы приблизительно, величину повышения воды в Теплом озере за последние 500 лет, а это в свою очередь помогает восстановить очертания Узмени, какими они были во время Ледового побоища 1242 г.".

- По-хорошему, хотелось бы верить, что декан геофака не знал о той давней экспедиции. Так ведь не выходит! Я лично рассказывал сотрудникам Дмитрия Субетто и о фундаменте храма, и о значении находки. В ученых кругах это называется "научное пиратство", - заключает Владимир Потресов.

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