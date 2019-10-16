Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.10.2019,  
11:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Дрон "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В 2020 году будут продолжены испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник". На полигоне в Ахтубинске беспилотник впервые применит оружие.

Фото: РИА Новости
Война нового поколения: в США оценили первый полет "Охотника" с Су-57

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что в будущем году начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го Государственного летно-испытательного центра министерства обороны России. В 2019 году "Охотник" продолжит подниматься в небо в любое время суток. Он будет делать это и самостоятельно и вместе с истребителями.

"РГ" писала о том, что беспилотник впервые поднялся в воздух 3 августа. Его полет продолжался 20 минут на высоте 600 метров. А 27 сентября "Охотник" совершил полет вместе с российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57. Высота полета - 1600 метров. В воздухе беспилотник находился более получаса.

Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Его взлетная масса - порядка 20 тонн. Бесилотный летательный аппарат оснащен реактивным двигателем.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Первую мотогондолу для нового Ту-160М2 собрали на заводе Сухого 07.10.2019
Самые опасные российские бомбардировщики назвали в США 06.10.2019
испытания
Американский аналог дрона "Охотник" сдуло ветром 13.10.2019
Килотонна под скалой: как прошли первые в СССР подземные ядерные испытания 11.10.2019
беспилотники
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России 10.10.2019
Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц 06.10.2019