Дрон "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году

В 2020 году будут продолжены испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник". На полигоне в Ахтубинске беспилотник впервые применит оружие.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что в будущем году начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го Государственного летно-испытательного центра министерства обороны России. В 2019 году "Охотник" продолжит подниматься в небо в любое время суток. Он будет делать это и самостоятельно и вместе с истребителями.

"РГ" писала о том, что беспилотник впервые поднялся в воздух 3 августа. Его полет продолжался 20 минут на высоте 600 метров. А 27 сентября "Охотник" совершил полет вместе с российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57. Высота полета - 1600 метров. В воздухе беспилотник находился более получаса.

Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Его взлетная масса - порядка 20 тонн. Бесилотный летательный аппарат оснащен реактивным двигателем.