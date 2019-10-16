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16.10.2019 11:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Улучшение летных характеристик дронов, используемых международными террористами в их преступных целях, в ближайшее время станет реальным вызовом для мировых спецслужб. Об этом в среду директор ФСБ России Александр Бортников рассказал на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

Фото: ФСБ РФ
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Как сообщает РИА Новости, Бортников отметил, что массированные атаки беспилотников на военные и гражданские объекты, а также применение дронов для трансграничной переброски военных грузов в интересах боевиков стали уже "распространенным явлением".

"Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станут для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", - сказал глава ФСБ.

Он заявил, что при взаимодействии с Генпрокуратурой России и Роскомнадзором в этом году ограничен доступ к более чем восьми тысячам интернет-ресурсов деструктивной направленности. Также были блокированы банковские счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к международным террористическим организациям.

"Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, выявлении основных маршрутов переброски иностранных террористов-боевиков и мест их концентрации, а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль," - добавил Бортников.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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