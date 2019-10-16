Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра

В Ростовской области обязанности главы города Новочеркасска Игоря Зюзина, задержанного по подозрению во взятке, временно возложены на Ларису Конюшинскую, его первого зама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

Напомним, глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан по подозрению в крупной взятке и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону. Чиновника подозревают в получении взятки в 2,6 миллиона рублей.

При этом в начале этого года был задержан заместитель главы администрации Новочеркасска. 22 января в собственном кабинете мужчина получил взятку, чтобы "успешно принять" ремонт участков трамвайного пути города по муниципальному контракту.