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16.10.2019 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Саперы МЧС извлекли из затопленного в акватории Феодосийского залива грузового теплохода "Жан Жорес" еще более 50 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и около 4 тысяч патронов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Фото: Управление Росгвардии по Севастополю
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Все опасные находки уже уничтожены.

Ранее сотрудники крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России подняли с поверхности теплохода более 6,5 тысячи боеприпасов. Все предметы, в том числе 17 авиабомб, с соблюдением норм безопасности уничтожили на полигоне.

В пресс-службе Главного управления МЧС по республике пояснили, что подводные работы на судне рассчитаны на период с 7 октября до 7 ноября. В ведомстве уточнили: если работы не удастся завершить за месяц, специалисты МЧС продолжат их весной 2020 года.

Справка "РГ"

Во время Великой Отечественной войны грузовой теплоход "Жан Жорес" использовался для транспортных перевозок в рамках Керченско-Феодосийской десантной операции. Четвертого января 1942 года после авиационной атаки противника судно получило большие повреждения. Команде "Жана Жореса" удалось отремонтировать теплоход и направить курс на Феодосию, но через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В итоге было принято решение его затопить.

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