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16.10.2019 22:06
Рубрика: ПДД

В ГИБДД рассказали, чем заменят в России камеры-треноги

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

На смену пресловутым камерам-треногам, которые так не любят российские водители, придут новые виды автоматических комплексов фотовидеофиксации. В частности, камеры "Кордон.Про" М - первое отечественное устройство, способное измерять скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но и на борту движущегося ТС. Об этом стало известно на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", - передает Autonews комментарий руководителя ГИБДД Михаила Черникова.

По его мнению, претензий водителей в результате использования таких комплексов станет меньше. Черников добавил, что внедрять такие комплексы будут уже в 2020 году.

По данным производителя "Кордон.Про" М, инструментальная погрешность аппарата не превышает 1 км/ч, при этом он может фиксировать скорости в диапазоне от от 2 до 300 км/ч.

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