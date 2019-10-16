Счетная палата рассказала о причинах сокращения сотрудников МВД РФ

В Счетной палате РФ сообщили о сокращении личного состава органов внутренних дел в 2018 году. Об этом говорится в заключении СП на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", которое опубликовано на сайте ведомства.

Так, уровень укомплектованности МВД составляет 92,6%, хотя планируемый показатель составляет 95%.

В Счетной палате пояснили, что уровень укомплектованности в 2018 году оказался ниже планового значения, так как многие сотрудники уволились по выслуге лет, которая дает право на получение пенсии. В ведомстве пояснили, что Сотрудники уходили "ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".