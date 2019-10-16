Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

Правительственные войска Сирии вошли в город Рака впервые с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник. Отмечается, что передовые отряды сирийской армии установили в расположенном на севере страны городе свои наблюдательные пункты.

Напомним, что в 2014 Ракка была захвачена террористами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России - прим. "РГ"), после чего город на несколько лет стал одним из основных оплотов боевиков. Только в середине осени 2017 года благодаря совместным усилиям "Сирийских демократических сил" и авиации международной коалиции город удалось освободить.

Одновременно с этим, как ранее сообщила "РГ", российская военная полиция приступила к патрулированию города Манбидж, расположенного в 150 километрах от Ракки.