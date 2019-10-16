Стали известны подробности массового убийства полицейских в Мексике

Нападавшие застали конвой врасплох, по сообщениям прессы, полицейские практически не успели среагировать. Более 30 преступников на бронированных автомобилях перекрыли дорогу и без предупреждения открыли огонь по полицейским машинам из автоматического оружия крупного калибра. Часть полицейских машин впоследствии была сожжена. Последнее нападение такого рода, когда одномоментно было убито 15 сотрудников полиции, наблюдалась в этом мексиканском штате в 2015 году.

СМИ отмечают, что на территории Мичоакана в настоящий момент развернулась война между двумя крупными наркокартелями за право контролировать этот район. Силы правопорядка направлялись в центр штата на усиление. Местные власти сообщают, что на данный момент не удалось установить, кто именно стоит за последним нападением.

Одновременно с расстрелом полиции в Мисоакане, в другом мексиканском штате Герреро, произошла перестрелка, тоже связанная с противостоянием преступных группировок с властями. Как сообщает портал Aristegui Noticias (https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/deja-15-muertos-enfrentamiento-entre-grupo-armado-y-militares-en-iguala/), в результате инцидента погибли 14 гражданских лиц и один военнослужащий.