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16.10.2019 09:46
Рубрика: В мире

Стали известны подробности массового убийства полицейских в Мексике

Текст: Юрий Чернов
В окрестностях мексиканского города Агилилья, штат Мичоакан, преступники, связанные с местным наркокартелем, напали на полицейский конвой. В результате нападения были убиты 13 сотрудников полиции, еще 9 получили ранения различной степени тяжести. Как отмечает местная пресса, в частности издание El Universal, случившееся является одним из самых агрессивных нападений на силы правопорядка в стране за последние годы.

Нападавшие застали конвой врасплох, по сообщениям прессы, полицейские практически не успели среагировать. Более 30 преступников на бронированных автомобилях перекрыли дорогу и без предупреждения открыли огонь по полицейским машинам из автоматического оружия крупного калибра. Часть полицейских машин впоследствии была сожжена. Последнее нападение такого рода, когда одномоментно было убито 15 сотрудников полиции, наблюдалась в этом мексиканском штате в 2015 году.

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СМИ отмечают, что на территории Мичоакана в настоящий момент развернулась война между двумя крупными наркокартелями за право контролировать этот район. Силы правопорядка направлялись в центр штата на усиление. Местные власти сообщают, что на данный момент не удалось установить, кто именно стоит за последним нападением.

Одновременно с расстрелом полиции в Мисоакане, в другом мексиканском штате Герреро, произошла перестрелка, тоже связанная с противостоянием преступных группировок с властями. Как сообщает портал Aristegui Noticias (https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/deja-15-muertos-enfrentamiento-entre-grupo-armado-y-militares-en-iguala/), в результате инцидента погибли 14 гражданских лиц и один военнослужащий.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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