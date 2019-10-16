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Стало известно, чем Galaxy S11 будет отличаться от предшественников

Текст:   Богдан Бобров
16.10.2019,  
15:25
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вслед за первыми утечками о новом флагмане Samsung в линейке Galaxy S в Сеть попали данные о новом смартфоне с кодовым обозначением SM-G416U. Об этом пишет PhoneArena.

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Согласно источнику, корейский производитель часто намеренно зашифровывает таким образом названия своих аппаратов во избежание "сливов", и в данном случае речь, скорее всего, идет о Galaxy S11+.

Интересную деталь о потенциальной новинке удалось получить из результатов тестирования в бенчмарке HTML5Test - экран имеет нестандартное соотношение сторон 20:9, что почти вплотную приближает его к спорному Sony Xperia 1 в плане пропорций.

С другой стороны, если информация подтвердится, дисплей нового Galaxy будет занимать еще большую площадь относительно предшественников.

Среди возможных нововведений также называется использование тройного модуля в селфи-камере.

На данный момент отсутствует какая-либо информация о цене и даже примерной дате анонса Galaxy S11.

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