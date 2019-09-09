Кинотеатр в руках. Особенный путь самурая Sony Xperia 1

Кажется, Sony решила перезапустить линейку Xperia. И пошла снова своим путем – модель под номером 1 получилась непохожей на смартфоны 2019 года. Отличия есть как видимые, так и глазу совершенно незаметные, потому что они внутри.

Дизайн

Визуально смартфон отличается и от конкурентов, и от предыдущих моделей в линейке Xperia. Потому что он вытянутый - дизайнеры и инженеры Sony решили, что смартфону нужен экран, как в кинотеатре. В смысле, что он должен быть таких же пропорций - 21:9. Его так и назвали "кинематографический". Диагональ экрана - 6,5 дюймов. И никаких вырезов, рамки у экрана при этом довольно тонкие.

Рама каркаса у смартфона металлическая, а задняя панель из стекла Gorilla Glass 6. Под стеклом простой цвет, никакого градиента. Единственное украшательство - глянец.

При всей вытянутости смартфон вполне эргономичен, он удобно лежит в руке, им удобно пользоваться одной рукой. Иногда, конечно, есть ощущение, что сейчас телефон выскочит из ладони, словно мыло. И возможно, что в кармане джинсов он будет сильно мешать.

Экран

Кинематографический экран Xperia 1 сделан на матрице OLED. Sony заявляет, что разрешение экрана - 4К, но фактически до этого не дотягивает - 3840 х 1644 точек. Но это можно простить за те технологии, которые компания перенесла из телевизоров в этот смартфон.

Во-первых, конечно, это система обработки изображений на базе BRAVIA TV. Благодаря X1 картинка получается более яркой и контрастной. Во-вторых, 4K HDR - более широкая цветовая гамма и высокая четкость.

Предполагается, что такой дисплей идеален для просмотра видео. Пока фильмы и сериалы в формате 21:9 доступен не на каждом сервисе (и это самый большой минус). Его можно посмотреть, например, на Netflix и OKKO. Плюс такого формата в том, что нет черных полос над и под видео. Но если смотреть видео другого формата (скорее всего это будет 16:9), то чернота, к сожалению, будет по бокам. Впрочем, когда эти полоски мешали просмотру?

Играть на таком экране тоже приятно, картинка, например, в Asphalt 9 выглядит очень круто, и нет ощущения, что она как-то специально растягивается, чтобы заполнить все пространство. Цвета яркие и сочные, даже на ярком солнечном свете.

Еще одним достоинством дисплея 21:9 я бы назвал разделение на два экрана. Это не инновация, многие смартфоны поддерживают такую функцию. Но соотношение Xperia 1 дает чуть больше пространства в каждом из экранов. Это удобно, когда нужна клавиатура: обычно она съедает почти все рабочее пространство и от текста остается одна-две строки; в смартфоне Sony ты видишь больше текста.

И отдельно хочу рассказать про "эпик фейл” с моей стороны. Side Sense - боковое меню, вызываемое смахиванием от боковой рамки, - знакомом еще по предыдущим моделям. Но если в Xperia XZ3 никаких проблем с его вызовом у меня не было, то в Xperia 1 воспользоваться им удалось всего один раз, но в основном вызвать его не удавалось и эту функцию пришлось отключить.

Начинка

Флагман Sony использует платформу Qualcomm Snapdragon 855 - один из топовых современных процессоров. Оперативной памяти в смартфоне 6 Гб - этого вполне достаточно для повседневных задач и игр. Могу посетовать на то, что требовательные игры заставляли иногда чип нагреваться - надо было бы и про систему охлаждения подумать.

Внутреннее хранилище у смартфона объемом 128 Гб. Его можно увеличить до 640 Гб с помощью карточки, но в этом случае придется пожертвовать сим-картой, поскольку слот у Xperia 1 гибридный.

При всей такой классной начинке емкость аккумулятора устройства вызывает некоторое недоумение - 3300 мАч. Это странно, поскольку съедать батарейку будут и экран, и процессор. Функция Stamina конечно полезна, но хотелось бы больше автономности в обычном режиме, а не просто время посмотреть и позвонить.

Камеры

Sony наконец-то сдалась, и теперь не ограничивается камерой с одним объективом. Xperia 1 получила тройную основную камеру. Это три модуля по 12 Мп каждый.

Если не особо вдаваться в технические подробности и технологии, которые используются при работе камеры, то мы имеем 2-кратный оптический зум и 5-кратный цифровой зум, гибридную стабилизацию, съемку в HDR, определение сценариев, автофокусировку (в том числе по глазам) и улучшенную обработку изображения с технологией BIONZ X (такая используется в камерах Sony Alpha).

В общем-то, в умелых руках смартфон превратится в полноценный фотоаппарат. Впрочем, и при хорошем стечении обстоятельств у меня тоже получались хорошие фотографии.

Селфи я не очень люблю. Но проверять 8 Мп фронталку нужно было. Получилось вполне сносно и инстаграмно. Автопортреты можно снимать, не держа смартфон на вытянутой руке, - камера распознает жесты и улыбку, этого достаточно, чтобы сделать фото.

Кое-что еще

Что еще есть интересного в Sony Xperia 1? Если говорить про кино - то к суперэкрану можно добавить звук. Это стереодинамики и технология Dolby Atmos. Естественно не забыто и Hi-Res Audio, в том числе и при беспроводном воспроизведении.

Никуда не делась и фирменная фича Dynamic Vibration System - смартфон вибрирует в такт музыке или пытается подстраиваться под происходящее на экране: взрывы, удары, падения и так далее.

Классно, что сканер отпечатка пальцев встроен в боковую рамку. Он не совмещен с кнопкой включения (как у Honor 20 Pro) - это просто выемка в металлической рамке. Решение вновь оригинальное - и не сзади, и не в экране.

Еще у телефона неплохая защита от воды - IP65/68. Пыль и брызги - ерунда. Xperia 1 способна пережить дождь и даже падение в лужу. Конечно, лучше этого избегать, но если вдруг - то переживать стоит чуть меньше обычного.

В целом Xperia 1 - оригинальный смартфон для тех, кто любит выделяться и быть не похожим на других. Цена возможности отличаться и обладать действительно классным флагманом - почти 80 тысяч рублей. Если вы на такую инвестицию в энтертеймент не готовы, то есть у Sony есть другой вариант.

Бонус: Xperia 10

"Десятка" от "единички" внешне почти не отличается - такой же вытянутый корпус, отсутствие вырезов в экране. Если сравнивать более детально, то диагональ экрана - 6 дюймов, разрешение Full HD+, а соотношение 21:9 сохранилось.

Переворачиваем и видим - двойная камера вместо тройной. При этом модуль расположен горизонтально. Он содержит объективы с матрицами 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера осталась прежней - 8 Мп.

Что касается начинки, то внутри Xperia 10 стоит Snapdragon 630 и 3 Гб оперативной памяти. Встроенной памяти в половину меньше, чем у флагмана, - 64 Гб. Ну и аккумулятор имеет емкость значительно ниже - 2870 мАч.

Ну и стоимость - всего 19990 рублей.