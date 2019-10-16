Беспорядки охватили сразу несколько городов Испании

В испанской Каталонии продолжаются акции протеста, организованные сторонниками осужденных региональнов политиков, выступавших в 2017 году за независимость региона.

Во вторник днем манифестанты перекрывали дороги и железнодорожные пути. А вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании.

В Барселоне часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским. Молодые люди в масках и капюшонах стали бросать в стражей порядка бутылки, петарды и другие предметы. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды. Пострадали 74 человека. Радикалы начали поджигать мусорные контейнеры и разбивать витрины магазинов. ТАСС сообщает о трех задержанных.