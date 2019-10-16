Новости

Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 19:01
Рубрика: Спорт

Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта

Текст: Анна Бекетова
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта РФ. Значок и удостоверение теннисисту вручил министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Фото можно увидеть в Instagram Медведева.

Фото: REUTERS
Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

- Мне очень приятно получить знак и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, - приводит слова Медведева пресс-служба Министерства спорта РФ.

Напомним, что в этом году Медведев выиграл четыре турнира ATP: в Софии и Санкт-Петербурге, а также престижные соревнования серии "Мастерс" в Цинциннати и Шанхае.

Фото: AP.
Медведев выше Федерера в чемпионской гонке

Победу в Китае Даниил отпраздновал в минувшее воскресенье, после чего прилетел в Москву, где должен был стартовать на "ВТБ Кубке Кремля". Однако из-за сильной физической и моральной усталости он решил не рисковать и отказался от участия. В концовке сезона россиянину еще предстоит сыграть на более важных турнирах.

- Очень обидно: "ВТБ Кубок Кремля" я не пропускал пять лет подряд, - отметил Даниил. - В связи с последними результатами на турнире "Мастерс" в Шанхае, где в это воскресенье я сыграл финал, физически и морально я не готов выступить на 100 процентов в Москве. Как спортсмен высокого уровня, я хочу выходить на корт, зная, что могу показать лучшую игру. Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона.

Спорт Теннис Игроки Правительство Минспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь