Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта

Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта РФ. Значок и удостоверение теннисисту вручил министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Фото можно увидеть в Instagram Медведева.

- Мне очень приятно получить знак и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, - приводит слова Медведева пресс-служба Министерства спорта РФ.

Напомним, что в этом году Медведев выиграл четыре турнира ATP: в Софии и Санкт-Петербурге, а также престижные соревнования серии "Мастерс" в Цинциннати и Шанхае.

Победу в Китае Даниил отпраздновал в минувшее воскресенье, после чего прилетел в Москву, где должен был стартовать на "ВТБ Кубке Кремля". Однако из-за сильной физической и моральной усталости он решил не рисковать и отказался от участия. В концовке сезона россиянину еще предстоит сыграть на более важных турнирах.

- Очень обидно: "ВТБ Кубок Кремля" я не пропускал пять лет подряд, - отметил Даниил. - В связи с последними результатами на турнире "Мастерс" в Шанхае, где в это воскресенье я сыграл финал, физически и морально я не готов выступить на 100 процентов в Москве. Как спортсмен высокого уровня, я хочу выходить на корт, зная, что могу показать лучшую игру. Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона.