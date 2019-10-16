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16.10.2019 16:00
Рубрика: Общество

Университеты РФ - в рейтинге лучших по информатике и инженерным наукам

Текст: Мария Агранович
Вслед за компанией QS, которая только что опубликовала рейтинг лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии, британское издание Times Higher Education (THE) выпустило свою сводную таблицу лидеров высшего образования - в сфере информатики и инженерного дела.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рейтинг по направлению "Компьютерные науки (информатика)" вошли 749 университетов, 17 из них - российские.

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В сотню лучших здесь попали два отечественных вуза - питерский ИТМО (74 место) и МФТИ (95 место). Оба - участники Проекта 5-100. На третьем месте среди наших, но уже во второй сотне мирового рейтинга - МГУ им. Ломоносова (позиции 101-125). На четвертом месте среди россиян - Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Вуз сделал огромный скачок: теперь он входит во вторую мировую сотню, как и МГУ, а еще год назад был в четвертой. Пятерку российских лидеров замыкает Высшая школа экономики (позиции 301-400).

Впервые в рейтинг по информатике вошел Российский университет дружбы народов - группа 501-600. В вузе уверены: это только начало.

Фото: iStock
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- У нас есть потенциал еще на один прорыв, мы точно можем подняться еще на 100 позиций, - говорит директор Института прикладной математики и телекоммуникаций РУДН Константин Самуйлов. - Инвестиции Проекта 5-100 дали большой эффект. И мы не остановимся на этом. Наши математики исследуют интернет вещей, теорию телетрафика и прикладных стохастических систем, изучают искусственный интеллект, анализ больших данных… В последние годы мы стали больше внимания уделять публикациям в высокорейтинговых научных журналах и международному сотрудничеству.

В предметном рейтинге "Инженерные науки и технологии" всего 1008 вузов, российских - 34. Пятерка российских лидеров здесь выглядит немного по-другому. Первое место по России и вторая сотня в мире - у МГУ им. Ломоносова, второе место - у ИТМО. На третьем - СПбПУ Петра Великого, на четвертом - Томский политех, на пятом - Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Все вузы, кроме МГУ и Белгородского - участники Проекта 5-100.

Комментарии

Илья Куфтырев,

директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

Фото: iStock
Бизнес в сфере образования завоевывает популярность

- Предметный рейтинг THE по компьютерным наукам впервые был опубликован в 2016 году, выделившись как раз из рейтинга по инженерным наукам и технологиям. ИТМО сразу занял место в сотне лучших ИТ-вузов планеты и уже четвертый год подряд удерживает свои позиции в топ-100. В рейтинге по инженерным наукам и технологиям мы вышли на первое место среди вузов Проекта 5-100. Такими результатами мы обязаны, во многом, росту цитируемости статей, написанных нашими учеными: например, работы ИТМО по компьютерным наукам цитируются на 40 процентов лучше, чем в среднем по миру. Можно смело утверждать, что для ИТМО именно Проект 5-100 стал тем импульсом, благодаря которому университет взял курс на повышение. За прошедшие со старта проекта 6 лет мы кардинально изменились и "перепрошили" свой уникальный код.

Виталий Баган,

проректор по научной работе и программам развития МФТИ:

- Computer Science - компьютерные науки - одно из сильнейших направлений Физтеха. Исследования наших лабораторий сосредоточены на самых перспективных технологиях и развиваются в сотрудничестве с крупнейшими представителями индустрии. В сентябре в МФТИ были открыты две новые лаборатории с ведущими российскими IT-компаниями - ВКонтакте и ABBYY. А буквально на днях мы договорились с Национальным центром больших данных и искусственного интеллекта Саудовской Аравии совместно развивать эту высокотехнологичную область. Мы создаем новые образовательные программы, обновляем уже существующие так, чтобы они соответствовали современным вызовам науки и промышленности. Например, на базе физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ в этом году открылась магистерская программа "Методы и технологии искусственного интеллекта".

Топ-10 российских вузов по направлению "Компьютерные науки"

1. Университет ИТМО

2. МФТИ

3. МГУ им. Ломоносова

4. СПбПУ Петра Великого

5. Высшая школа экономики

6. МИФИ

7. СПбГУ

8. МГТУ им. Баумана

9. Новосибирский технический госуниверситет

10. РУДН

Топ-10 российских вузов по направлению "Инженерные науки"

1. МГУ им. Ломоносова

2. Университет ИТМО

3. СПбПУ Петра Великого

4. ТПУ

5. Белгородский национальный исследовательский госуниверситет

6. МФТИ

7. ТГУ

8. МИФИ

9. МГТУ им. Баумана

10. Казанский федеральный университет

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