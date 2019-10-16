В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять

Выбор автошколы становится, порой, непростой задачей. Для того, чтобы быть уверенным в уровне работы образовательного учреждения, можно для начала изучить информацию об организации на официальном сайте Госавтоинспекции. Этот и другие советы по выбору автошколы дал в интервью KP.Ru замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков.

По словам Гилякова, информация на сайте ведомства поможет правильно определить, какие учебные программы реализует школа и оценить уровень ее учебно-материальной базы.

Другой важный признак - работающий сайт школы, на который можно перейти с сайта Госавтоинспекции. "Битая" ссылка - тревожный сигнал.

"Зачастую автошколы при проверке дают один сайт, который соответствует всем требованиям, где полностью вся организация разложена по пунктам, - пояснил Гиляков. - А после того, как получают заключение, они просто удаляют этот сайт и размещают в Интернете уже свои миникоммерческие сайты, на которых размещается уже абсолютно другая информация".

При выборе нужно учитывать и стоимость обучения. Со слов Гилякова, по России средняя цена обучения в автошколе колеблется от 25 тыс. до 30 тыс. рублей, а в Москве ценник обычно превышает 40 тыс. рублей. Заниженная стоимость обучения - один из признаков недобросовестной организации.

Гиляков рекомендует также принимать во внимание и информацию о результатах сданных экзаменов, советуя больше доверять тем автошколам, где регистрируется высокий процент сдачи экзаменов с первого раза.

Если автошкола не соблюдает образовательные стандарты и плохо обучает, можно пожаловаться в департамент образования в субъекте или же в прокуратуру, которые должны будут принять соответствующие меры.