В Кремле не подтвердили подготовку саммита Россия-Турция-Сирия

Встреча президентов России, Сирии и Турции не планируется в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой подготовки не ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в рамках предстоящего визита турецкого президента в Россию.

16 октября телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что турецко-сирийская встреча может пройти под патронажем России в Сочи.

Напомним, что во вторник Владимир Путин пригласил в Россию турецкого коллегу - в ближайшее время, а сегодня Песков не исключил, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в октябре.