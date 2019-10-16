В сентябре продажи Lada в Евросоюзе рухнули на 38%

Объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6%, о чем стало известно из нового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

В прошлом месяце в ЕС было продано 204 автомобиля Lada. Годом ранее объем продаж российской марки на авторынке Европы достиг 332 авто. Снижение показателей реализации автомобилей Lada в ЕС регистрируется и за первые три квартала 2019 года. В абсолютных цифрах объем продаж машин АвтоВАЗа сократился с 4137 до 3813 шт., то есть на 7,8%.

В России за сентябрь этого года, согласно данным "Автостат Инфо", было зарегистрировано 25 585 легковых автомобилей Lada, что на 7,6% меньше прошлогоднего результата продаж (27 686 авто). С января по сентябрь включительно покупатели в РФ приобрели 248 507 машин отечественной марки. Это на 3,6% превосходит объем продаж за тот же период прошлого года (239 975 ед.).

По информации ACEA, продажи новых автомобилей в ЕС выросли на 14,5% в сентябре 2019 года до отметки в 1,25 млн ед. За девять месяцев авторынок Европы сократился в продажах на 1,6%, всего было продано 11,77 млн машин.