Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец"

Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт "Миротворец". Напомним, что этот ресурс позиционирует себя как база данных на людей, якобы сотрудничающих с ополчением Донбасса. В списках значатся личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный момент - это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт публикует личные данные людей, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, чьи данные размещаются на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных несет опасность для таких лиц", - заявил Моро.

Он также обратил внимание на ситуацию с нападениями на журналистов. "Наша первая и главная обеспокоенность - физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ. Совсем недавно журналист Вадим Комаров 20 июня был жестоко атакован и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на Шеремета не призваны к ответу за 3 года", - отметил дипломат.

Бенджамин Моро подчеркнул, что контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что создает для них опасность. Кстати, на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский также подверг критике скандальный ресурс. Правда, при этом он уточнил, что, будучи главой государства, не обладает полномочиями, которые позволили бы ему закрыть этот сайт.