Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни

Американская актриса и певица Джули Гибсон умерла в возрасте 106 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter, уточнив, что последние три года голливудская долгожитель уже не вставала с постели.

Julie Gibson, singer in 'The Feminine Touch' and 'Hail the Conquering Hero,' dies at 106 https://t.co/VVumfsvHhM pic.twitter.com/fgodHWRjrB — Hollywood Reporter (@THR) 16 октября 2019 г.

Скончалась артистка еще 2 октября, но известно об этом стало только сейчас.

Настоящее имя Гибсон - Камиль Сорей. Родилась 6 сентября 1913 года в Льюистоне, Айдахо.

Карьеру в шоу-бизнесе начала в 37-м как радиоведущая. Экранный дебют - 1941 год, безымянная статистка в микроэпизоде музыкальной драмедии "Милая девушка?".

Первая главная роль - 1944 год, Кэти в короткометражном мюзикле-вестерне "Счастливый ковбой".

Среди других работ - "Чик Картер, детектив", "Иди своим путем", "Часы", "Посрами дьявола", "Код 3".