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17.10.2019 12:04
Рубрика: Легковые авто

Audi продаст в России только 10 "горячих" RS5 Sportback

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

В России стартовали продажи автомобилей Audi RS 5 Sportback. Новинку будут продавать только несколько дилерских центров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и в Сочи. Квота на модель для российского рынка составляет 10 машин. Ценник - 7 770 000 рублей.

Пятидверное купе Audi RS 5 Sportback приводит в движение двигатель V6 2.9 TFSI с двойным турбонаддувом. Он развивает 450 л.с. мощности и выдает 600 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Мотор работает в паре с усовершенствованной 8-скоростной коробкой передач tiptronic со спортивными настройками и разгоняет автомобиль с места до первых 100 км/ч за 3,9 секунды. Пиковая скорость может достигать 280 км/ч.

Из особенностей оснащения купе Audi RS 5 Sportback отметим фирменный полный привод quattro с межосевым дифференциалом, задний межколесный дифференциал со специальными настройками, спортивную подвеску RS plus с системой контроля демпфирования Dynamic Ride Control (DRC), а также систему динамического рулевого управления и спортивную систему отработавших газов RS.

Все эти системы входят в список стандартного оснащения модели.

Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi