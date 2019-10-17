Аварийные комиссары могут появиться на всех дорогах России

Опыт госкомпании "Автодор" по созданию службы аварийных комиссаров могут распространить на все российские дороги. Такое поручение в ходе выставки "Дорога 2019", которая проходит в Екатеринбурге, дал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Об опыте работы службы аварийных комиссаров на платных дорогах страны главе правительства рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Аварийные комиссары в среднем совершают более 60 тысяч выездов год, - пояснил он. - Можно представить, сколько жизней они уже спасли. Сегодня в круглосуточном режиме дежурят 63 экипажа. Время "подлета" к месту ЧП - 10-12 минут. Экипажи оказывают не только техническую помощь, но и медицинскую. Все аваркомы обучены навыкам оказания первой медицинской помощи".

По словам первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, председатель правительства дал поручение проработать вопрос, изучить и распространить опыт госкомпании по созданию служб аваркомов на федеральных дорогах. Как максимум, по всей России.

"Тема правильная. Совместно с МЧС и ГИБДД нужно посчитать и обдумать. По согласованию со страховыми компаниями, аваркомам можно было бы дать полномочия оформлять ДТП", - добавил замминистра.

Служба аварийных комиссаров действует на всех платных участках "Автодора". Она помогает автомобилистам при возникновении любой экстренной ситуации. Автомобили оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото - видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GP¬S.

Для вызова можно воспользоваться единым коротким номером *390 или 8-800-707-23-23. Но и без вызова мобильные экипажи аварийных комиссаров всегда окажут помощь, так как патрулируют участки в круглосуточном режиме.

Вызвать на помощь аварийный экипаж можно, например, когда не смог дотянуть до заправки. А такое случается очень часто, учитывая расстояния между заправками, например, на трассе М4 "Дон". Вовремя не обратил внимание на мигающий значок, предупреждающий о том, что бензин заканчивается, и до ближайшей АЗС может оказаться 50 километров. Велики шансы не дотянуть. Аварийные же комиссары приедут и привезут бензин бесплатно. Конечно, заправят не полный бак, но до заправки доехать хватит.

Также они могут починить спустившееся колесо, устранить несложную поломку. Если машина сломалась серьезно, вызовут эвакуатор, который повезет в ближайший сервис. Окажут экстренную медицинскую помощь.

Сейчас стоимость услуг платных комиссаров заложена в оплату проезда по платным участкам. Если распространять этот опыт на бесплатные дороги, то придется искать источники финансирования работы экстренных экипажей. По мнению экспертов, сделать это можно, к примеру, за счет средств, поступающих от транспортного налога или от системы "Платон".

Кстати

"Автодор" уделяет большое внимание освещенности своих дорог. Это один из факторов безопасности. В настоящее время освещено свыше 1976 км трасс, которые находятся в управлении госкомпании. В ближайшее время еще на 218 км дорог будет установлено современное и качественное освещение.

Направлено предложение в Минэнерго РФ по упрощению процедуры согласования и проектирования размещений линий электропередач вдоль федеральных дорог.