Экс-чиновников ВМФ Аргентины допросят по делу о гибели подлодки "Сан-Хуан"

В Аргентине продолжается расследование аварии на подводной лодке "Сан-Хуан", случившейся в ноябре 2017 года и унесшей жизни 44 человек. В качестве обвиняемых на допрос вызваны три бывших высокопоставленных чиновника военно-морского флота Аргентины.

Федеральный судья Марта Яньес вызвала бывшего главу штаба подводных сил Эктора Алонсо, экс-начальника оперативного отдела Уго Мигеля Корреа и экс-главу по логистике Хорхе Андреса Сулию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Clarin. Допросы пройдут 22, 23 и 24 октября.

По данным агентства Telam, чиновники ВМФ могут оказаться не единственными обвиняемыми по делу об аварии на подлодке. Не исключено, что в ближайшие дни будут вызваны и другие.

Напомним, подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи подводники сообщили об аварии. Специалисты обнаружили субмарину в ноябре прошлого года на глубине 900 метров на дне Атлантического океана в деформированном состоянии. В марте этого года командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели "Сан-Хуан" стал взрыв. На борту находились 44 человека, все они погибли.