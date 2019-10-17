Эксперт: Результаты поддержки детского кино увидим через 5-7 лет

В России может появиться государственная киностудия детских и юношеских фильмов - такую возможность накануне правительству поручил рассмотреть президент Владимир Путин. Перспективы проекта "Российской газете" прокомментировала продюсер Наталья Мокрицкая.

- Исторически такая киностудия существует - это студия имени Горького. Надо перестроить ее работу, создать экспертный совет, сделать более открытыми критерии отбора проектов, - подчеркнула эксперт.

По ее словам, работа с детским кино "наконец становится системной".

- Если все будет развиваться, как сейчас - результаты увидим через 5-7 лет, - уверена Наталья Мокрицкая.

Напомним, рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему правительство должно до 20 декабря этого года.