Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заплатит штрафы на сумму 79 миллионов долларов регуляторам США. Как заявили представители итало-американского автопроизводителя, концерн оштрафован за нарушение американских стандартов по нормам расхода топлива. Речь идет о нарушениях за 2017 год, когда автомобили Fiat Chrysler сожгли в целом по модельному ряду больше заданных американскими властями норм, которые составляют 6,9 л/100 км.

Как отмечает в связи со сложившейся ситуацией издание machineryobserver.com, FCA - одна из 13 крупных автомобильных компаний, оштрафованных по итогам 2017 года за несоблюдение требований Национального управления безопасностью движения на дорогах.

Напомним, что проблемы с американским законодательством возникают у FCA уже второй раз за несколько месяцев. В 2018 году концерн FCA выплатил штрафы на сумму 77,3 млн долларов за аналогичное нарушение по превышению расхода для автомобилей концерна в 2016 году. Кроме того, в минувшем сентябре компания была оштрафована на 40 млн долларов за искажение данных о результатах продаж моделей марок Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati и Ram Trucks.

А в минувшем январе Fiat Chrysler согласился выплатить 700 млн долларов для урегулирования иска об использовании нелегального программного обеспечения, позволявшего дизельным занижать реальные данные о вредных выбросах дизельных автомобилей Fiat Chrysler Automobiles. Речь шла о Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов выпуска и пикапах Dodge Ram 1500 с 3-литровыми дизельными моторами.

В 2015 году FCA был оштрафован властями США на 105 млн. долларов на основе обвинений со стороны Национального управления безопасностью движения на дорогах. На этот раз пришлось заплатить за недобросовестный ремонт отозванных автомобилей и несвоевременное извещение автовладельцев о дефектах, имевшихся в их машинах.