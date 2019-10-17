Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Toyota представила миниатюрный электрокар 16:05
Первый автомобиль Largus Karelia построят к декабрю 2019 года 15:00
17.10.2019 18:50
Рубрика: Страхование

Клиенты победили

Финомбудсмен встал на сторону потребителя
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 235 (7993)
В сентябре больше половины решений финансового уполномоченного впервые вынесено в пользу потребителей. Всего в службу поступило 15 294 обращения, что в 1,2 раза больше, чем в августе. Средний размер требований составил 215 093 рубля.
Недовольным потребителям теперь необязательно собирать много документов для суда. Фото: РИА Новости www.ria.ru Недовольным потребителям теперь необязательно собирать много документов для суда. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Недовольным потребителям теперь необязательно собирать много документов для суда. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В структуре обращений большая часть касается споров по договорам ОСАГО (14 649 или 95,8 процента), причем чаще всего потребители не согласны с размером страхового возмещения. Реже владельцы полисов ОСАГО недовольны качеством выполненного ремонта (всего 0,8 процента обращений). По договорам каско лидирующую позицию по количеству обращений продолжает занимать отказ страховых компаний в выплате возмещения.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин обратил внимание на рост доли обращений граждан, принятых к рассмотрению. Если в июне (когда институт заработал) и июле этот показатель составлял 5 и 23 процента соответственно, то в августе он достиг 38,8 процента от всего количества поступивших обращений. "Как мы и прогнозировали, благодаря нашей активной разъяснительной работе все больше потребителей правильно подают обращения финансовому уполномоченному", - пояснил Юрий Воронин. Потребители, чьи заявления не приняли из-за неверного порядка подачи, получают разъяснения от службы. После этого они могут направить обращение повторно.

Фото: Виктор Авдеев
Индивидуализацию тарифов ОСАГО важно довести до конца

Сейчас в службу финансового уполномоченного можно обратиться за досудебным урегулированием споров по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. С 28 ноября 2019 года досудебный порядок рассмотрения споров граждан распространится и на остальные виды страхования (кроме ОМС). Руководитель Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова отметила, что обращения по остальным видам страхования поступают уже сейчас.

Чаще всего потребители не согласны с размером страхового возмещения

- Институт омбудсмена финансовой системы действует во многих странах мира - Германии, Великобритании, Франции, Дании, Италии и других, - указал директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. - У нас этот институт появился совсем недавно, и на сегодняшний день недостаточно практики, чтобы можно было сказать, эффективный ли он. Главной проблемой страхового рынка является навязывание заемщикам кредитных организаций страховок, омбудсмен может показать свою эффективность в этом сегменте. Ну и, конечно, ОСАГО и каско - наиболее популярные и используемые продукты у населения.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова