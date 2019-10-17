В сентябре больше половины решений финансового уполномоченного впервые вынесено в пользу потребителей. Всего в службу поступило 15 294 обращения, что в 1,2 раза больше, чем в августе. Средний размер требований составил 215 093 рубля.

В структуре обращений большая часть касается споров по договорам ОСАГО (14 649 или 95,8 процента), причем чаще всего потребители не согласны с размером страхового возмещения. Реже владельцы полисов ОСАГО недовольны качеством выполненного ремонта (всего 0,8 процента обращений). По договорам каско лидирующую позицию по количеству обращений продолжает занимать отказ страховых компаний в выплате возмещения.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин обратил внимание на рост доли обращений граждан, принятых к рассмотрению. Если в июне (когда институт заработал) и июле этот показатель составлял 5 и 23 процента соответственно, то в августе он достиг 38,8 процента от всего количества поступивших обращений. "Как мы и прогнозировали, благодаря нашей активной разъяснительной работе все больше потребителей правильно подают обращения финансовому уполномоченному", - пояснил Юрий Воронин. Потребители, чьи заявления не приняли из-за неверного порядка подачи, получают разъяснения от службы. После этого они могут направить обращение повторно.

Сейчас в службу финансового уполномоченного можно обратиться за досудебным урегулированием споров по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. С 28 ноября 2019 года досудебный порядок рассмотрения споров граждан распространится и на остальные виды страхования (кроме ОМС). Руководитель Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова отметила, что обращения по остальным видам страхования поступают уже сейчас.

Чаще всего потребители не согласны с размером страхового возмещения

- Институт омбудсмена финансовой системы действует во многих странах мира - Германии, Великобритании, Франции, Дании, Италии и других, - указал директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. - У нас этот институт появился совсем недавно, и на сегодняшний день недостаточно практики, чтобы можно было сказать, эффективный ли он. Главной проблемой страхового рынка является навязывание заемщикам кредитных организаций страховок, омбудсмен может показать свою эффективность в этом сегменте. Ну и, конечно, ОСАГО и каско - наиболее популярные и используемые продукты у населения.