ГАИ предлагает "прикрепить" участки дорог к ближайшим больницам

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение Госавтоинспекции по привязке участков дорог к ближайшим больницам. Об этом он сообщил на выставке "Дорога-2019".

Дело в том, что буквально все руководители подразделений ГИБДД поднимали такую проблему, как доставка пострадавших от ДТП в больницу. Довольно много людей погибает в пути. Сейчас действует региональный принцип. Так, например, "скорая", приехавшая на ДТП на границе Рязанской области, повезет пострадавшего в ближайшую больницу в Рязанской области. Даже несмотря на то что ближе может быть больница Московской области. Происходит это потому, что у них есть территориальная привязка. И теряется так называемый "золотой час" после тяжелой аварии, когда пострадавшего еще можно спасти. Для скорости доставки нужно приписать каждый участок дорог к соседней больнице. Именно эту идею и поддержал глава правительства.

Впрочем, есть и другие ситуации. Зачастую в ближайшей больнице может не оказаться нужных специалистов и нужного оборудования.

Вот конкретный пример. В 30 километрах от Архангельска ночью происходит ДТП. "Скорая" отвозит потерпевшего в ближайшую больницу. Но в этой больнице ночью даже врача нет. Только фельдшер. Оказать помощь пострадавшему он не может. Человек нуждается в срочной операции. А везти его в Архангельск не на чем. Реанимационного автомобиля нет. В итоге через полтора дня человек умирает. Так что доставкой в ближайшую больницу смертность от ДТП не всегда можно сократить. Необходимо пострадавшего оперативно доставлять туда, где ему смогут оказать помощь.

Сейчас "скорая" повезет пострадавшего в аварии в больницу "своего" региона, а не в ближайшую

Положительный опыт такой работы есть в Московской области. Как сообщил начальник подмосковного ГИБДД Виктор Кузнецов, у них есть договоренности с медцентрами, специализирующимися на сочетанных травмах. Ведь в авариях получают именно такие травмы. А также есть договоренность с госпиталем, куда доставляют пострадавших в ДТП. Для ускорения доставки используется вертолет. Как пояснил Виктор Кузнецов, 160 тысяч рублей за летный час - это несравнимо со стоимостью человеческой жизни. Благодаря именно оперативной доставке в специализированные лечебные заведения удалось снизить смертность при авариях почти в два раза. Такой опыт необходимо распространить на все регионы, отметил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.