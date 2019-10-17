Google оставила без привилегий владельцев новых смартфонов Pixel

Компания изменила условия хранения фотографий. Владельцы четвертых "пикселей" потеряли возможность безлимитно загружать фотографии на сервис Google Photo. Политика в отношении доступа пользователей смартфонов Google к хранилищу была серьезно изменена с 2016 года.

Напомним, ранее Google позволяла хранить фотографии оригинального качества, снятые на Pixel. С выходом Pixel 2 безлимитное хранение было ограничено до 2020 года. Когда вышел Pixel 3, компания пообещала продлить хранение до 31 января 2022 года. Но с выходом четвертого поколения Pixel Google отказалась от предоставления бесплатного пространства на сервисе Photo в оригинальном виде и переключила пользователей на хранение сжатых фото в Google Drive.

При этом владельцы Pixel 2 смогут безлимитно использовать Google Photo для фото и видео до конца 2020 года, владельцы Pixel 3 - до 31 января 2022 года. Но больше всего повезло пользователям Pixel первого поколения - они могут по-прежнему использовать Google Photo без ограничения по времени.